İsrail'in Saldırıları Sonrasında Ürdün'de Hava Alarmı

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İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından Ürdün'de uyarı sirenleri çaldı. Ürdün ordusu, hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Tahran yönetiminden misilleme beklenirken Ürdün'de uyarı sirenleri çaldı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasının ardından hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarının (İHA) savaş uçakları ve hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Müdahalenin, bazı füzelerin ve İHA'ların Ürdün topraklarına, özellikle de yerleşim alanlarına düşme ihtimali üzerine yapıldığı aktarılan açıklamada, herhangi bir şekilde ülke hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceği ifade edildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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