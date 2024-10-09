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İsrail'in Saldırıları Sonrası Lübnan'dan 361 Kişi Türkiye'ye Geri Döndü

İsrail'in Saldırıları Sonrası Lübnan'dan 361 Kişi Türkiye'ye Geri Döndü
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İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan 361 kişi, Mersin'in Silifke ilçesine deniz yoluyla ulaştı. Göç edenler arasında Türkler de bulundu. Yabancı uyruklular, Türkiye'deki havalimanlarına dağıtılacak.

İSRAİL'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 361 kişi, gemi ile Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı ülke vatandaşları, bindirildikleri 5'inci gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 361 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. Lübnan'dan Mersin'e gelen Maya Şavki, Orada insanlar ölüyor. Çocuklar, kadınlar ölüyor. Onların bir suçu yok. Umarım bu olaylar, bir an önce biter. Ailem Yalova'da yaşıyor. Yanlarına geldim dedi.

Haber-Kamera Mehmet OKUR SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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