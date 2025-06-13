İsrail'in Saldırıları Sonrası İran'da İnternet Kısıtlaması

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İsrail'in İran'ın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların ardından, İran İletişim Bakanlığı ülke genelinde internetin kısıtlandığını duyurdu. Kısıtlamanın olağanüstü koşullar nedeniyle alındığı belirtiliyor.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İletişim Bakanlığı ülke genelinde internetin kısıtlandığını, durum normale dönünce kısıtlamanın sonlandırılacağını duyurdu.

İran İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yaşanan olağanüstü durum nedeniyle internete kısıtlama getirildi.

Kısıtlama kararının ülkedeki özel koşullar nedeniyle alındığı belirtilen açıklamada, durumun normale dönmesiyle kısıtlamanın kaldırılacağı kaydedildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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