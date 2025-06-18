İsrail'in Saldırıları Sonrası İran'da Durum Ağırlaşıyor

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini yaklaşık 1000 kişinin geçici olarak barınma merkezlerine alındığını belirtti.

"Entekhab" haber sitesine göre Halidi, İsrail'in saldırılarından etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Halidi, "Saldırıların başlangıcından bu yana 21 eyalet etkilendi. Yaklaşık 1000 kişi geçici olarak barınma altına alındı." dedi.

Bu süreçte 3 bin 667 personelin görev aldığını aktaran Halidi, enkaz kaldırma, acil sağlık hizmetleri ve arama kurtarma çalışmalarında 983 ekibin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Şu ana kadar 145 yaralının Kızılay tarafından hastanelere sevk edildiğini ifade eden İranlı yetkili, toplam ölü ve yaralı hakkında net bilgi vermedi.

İran'da 31 eyalet bulunuyor.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.