İsrail'in Saldırıları Sonrası 600 Yabancı İran'dan Tahliye Edildi

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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından, 17 farklı ülkeden 600'den fazla yabancı uyruklu kişi Azerbaycan üzerinden İran'dan tahliye edildi. Tahliyelerin Astara sınır kapısından Bakü'ye ulaştıktan sonra uluslararası uçuşlarla kendi ülkelerine gönderildiği belirtildi.

(ANKARA) - İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından 17 farklı ülkeden 600'den fazla yabancı uyruklu kişinin Azerbaycan üzerinden İran'dan tahliye edildiği belirtildi. Tahliyelerin, Astara sınır kapısından geçilerek Bakü üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırılara başlamasından bu yana 600'den fazla yabancı uyruklu kişi, İran'ın komşusı Azerbaycan'a geçti. Fransız medyasın konuşan ismi açıklanmayan Azerbaycanlı bir hükümet yetkilisi, "İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimin başlamasından bu yana, 17 ülkeye mensup 600'den fazla kişi, Azerbaycan üzerinden İran'dan tahliye edildi" dedi.

Yetkili, tahliye edilenlerin Hazar Denizi kıyısındaki Astara sınır kapısından geçerek Azerbaycan'a ulaştığını, ardından Bakü Havalimanı'na taşındıklarını ve "uluslararası uçuşlarla kendi ülkelerine gönderildikleri"ni belirtti.

Tahliye edilenler arasında Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Almanya, İspanya, İtalya, Sırbistan, Romanya, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Vietnam vatandaşları bulunuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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