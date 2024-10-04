İsrail'in saldırıları Niğde'de protesto edildi
İsrail'in Filistin'e ve Lübnan'a saldırıları Niğde'de protesto edildi.
İsrail'in Filistin'e ve Lübnan'a saldırıları Niğde'de protesto edildi.
Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.
Grup adına konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Said Soyer, İsrail'in yakın tarihin en büyük katliamını yaptığını dile getirdi.
İsrail'in okulları, camileri, hastaneleri bombaladığını vurgulayan Soyer, Müslümanlara birlik çağrısında bulundu.