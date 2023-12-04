İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a ulaştı
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı. Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na inen vatandaşlar, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Bazı vatandaşlar otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirilirken, aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.
Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.
Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.
İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.