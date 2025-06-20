İsrail'in Saldırıları Kınandı: Cabir ve Zeynebiye Hareketi Etkinliği Düzenlendi

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Küçükçekmece'de düzenlenen etkinlikte, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınandı. Dernek sözcüsü Ehet Talan, İsrail'in kan ve gözyaşı üzerine kurulu bir devlet olduğunu belirterek, İran halkının haksızlığa uğradığını vurguladı.

Caferi Alimler Birliği Derneği (CABİR) ile Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezinin düzenlediği etkinlikte İsrail'in İran'a saldırıları kınandı.

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nin avlusunda cuma namazının ardından toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte dernek adına basın açıklaması yapan Ehet Talan, İsrail'in gözyaşları ve kan üzerine kurulmuş yapay bir devlet olduğunu söyledi.

Talan, İsrail'in yıllardır kan ve gözyaşı döktüğünü dile getirerek, İran'a saldırının perde arkasında ise ABD'nin olduğunu anlattı.

Her zaman haklının yanında olacaklarını kaydeden Talan, "İran halkı haksızlığa uğramıştır. Dost, kardeş İran İslam Cumhuriyeti'nin bu savaşta zaferi Müslümanların zaferidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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