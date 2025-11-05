İsrail'in Saldırıları Gazze'de Aşı Merkezlerini Vurdu, Çocuklar Tehdit Altında

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki yıldır sürdürdüğü soykırıma varan saldırıları sırasında bölgedeki 54 aşı merkezinden 31'ini hedef alarak faaliyet gösteremez duruma getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, İsrail saldırıları öncesi yüzde 98 çocukluk çağı aşılama oranıyla dünya genelinde üst sıralarda yer alan Gazze'de 31 aşı merkezinin artık faaliyet gösteremediği bildirildi.

İsrail saldırıları nedeniyle rutin aşılama oranının yüzde 70'lerin altına düştüğü belirtilirken ölümcül ancak önlenebilir çocuk hastalıklarının kışın gelmesiyle aşı kampanyası başlatmayı zaruri hale getirdiğinin altı çizildi.

BM'den Gazze'de çocuklar için telafi aşılama kampanyası

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Dünya Sağlık Örgütü, Filistin Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde Gazze Şeridi'nde çocuklar için aşı kampanyası başlattığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze'de temel sağlık hizmetlerinden mahrum 44 bin çocuğa ulaşması planlanan telafi aşılama kampanyası kapsamında üç doz pentavalan, çocuk felci, rotavirüs, konjuge pnömokok ile iki doz kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının yapılacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 3 yaşın altındaki her 5 çocuktan 1'inin ya hiç aşı yaptıramadığı ya da saldırılar nedeniyle aşılarını kaçırdığını vurgulayan açıklama, bu durumun Gazze'deki çocukları aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı korumasız bıraktığı belirtildi.

Gazzeli çocuklar, aşılama kampanyası ile kızamık, kabakulak, kızamıkçık, difteri, tetanos, boğmaca, hepatit B, tüberküloz, çocuk felci, rotavirüs ve zatürreye karşı koruma sağlayan rutin çocukluk çağı aşılarını olacak.

UNICEF Filistin Devleti Özel Temsilcisi Jonathan Veitch, "Gazze Şeridi'nde 20.000'den fazla çocuğun hayatına mal olan iki yıllık amansız şiddetin ardından, sonunda hayatta kalanları koruma fırsatına sahibiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne son iki yılda düzenlediği saldırılarda çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşunu hedef aldı.