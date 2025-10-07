İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndan 10 İsviçreli aktivist Ürdün'e sınır dışı edildi

İsviçre, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkonulan 10 İsviçre vatandaşının bugün Ürdün'e sınır dışı edildiğini doğrularken, bu aktivistlerin yarın ülkelerine döneceğini bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda İsrail'de tutulan 10 İsviçre vatandaşının bugün Ürdün'e sınır dışı edildiği teyit edildi.

"Amman'daki İsviçre Büyükelçiliği, onları sınırda karşılıyor ve konaklamalarını ve 8 Ekim'de İsviçre'ye devam etmeleri planlanan seyahatlerini organize ediyor. Koşullar göz önüne alındığında, vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi." ifadeleri kullanılan paylaşımda, İsviçre vatandaşlarının avukatlarının ve İsviçre Özgürlük Dalgaları (WOFA) hareketinin bilgilendirildiği, onların da aile üyelerini doğrudan bilgilendirdiği kaydedildi.

Paylaşımda, bu hizmetlerin maliyetlerinin, ilgili yasal hükümlere uygun olarak ilgili kişilere yansıtılacağı da yer aldı.

İsviçre, 4 Ekim'de Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından zorla alıkonulan 9 İsviçreli aktivistin Türkiye'ye sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkonulan 131 aktivistin ülkeye geçtiğini duyurmuştu.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş, gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.