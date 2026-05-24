Küresel Sumud Filosu'ndaki 3 Şilili aktivist ülkelerine döndü

İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerde bulunan 3 Şilili aktivist ülkelerine döndü.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndan 3 Şilili aktivist, Santiago Uluslararası Havalimanı'nda, Filistin davası destekçileri, Filistin Enformasyon Merkezi ve Şili Filistin Topluluğu gibi kuruluşların temsilcileri tarafından karşılandı.

Aktivist Carolina Eltit, gazetecilere yaptığı açıklamada, alıkonuldukları süre boyunca şiddet içerikli muameleye maruz kaldıklarını ve "son derece" elverişsiz koşullarda tutulduklarını söyledi.

İsrailli güvenlik güçlerinin davranışlarına değinen Eltit, şunları kaydetti:

"Açıkçası bir ara geri dönemeyeceğimizi düşündük. Çok ağır, sistematik bir baskı yaşadık. Tuvalet kağıdı dahi olmaksızın, 190 kişi için tek bir tuvaletin bulunduğu bir alanda, elleri ve ayakları bağlı şekilde saatlerce güneş altında bırakıldık. Bazı insanları götürüyorlar ve geri getirdiklerinde o kişiler tamamen yıkılmış, kemikleri kırılmış ve kanlar içinde oluyordu. Ardından bizi ellerimiz, ayaklarımız bağlı ve başımız öne eğik şekilde 3-4 saat boyunca güneşin altında bekletiyor, defalarca İsrail marşını dinletiyorlardı."

Eltit, İsrail güçlerinin uluslararası sularda gemilere çıkarma yapmadan önce ateş açmaya başladığını hatırlatarak, "Teknelerimize zorla girdiler, bizi yerimizden ettiler, tamamen ıslanmamız için bizi geminin ön kısmına diktiler ve eşyalarımızı elimizden aldılar." dedi.

"Bize insan değilmişiz gibi davrandılar"

Claudio Caiozzi de kendilerine yapılan şiddete tanık olduktan sonra Filistinli esirlerin durumunu düşünemediğini dile getirerek, "Filistin halkı ve sayıları neredeyse 9 bini bulan esirler, bunu her gün ve bin kat daha kötü şekilde yaşıyor." şeklinde konuştu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile karşılaşmasını anlatan Caiozzi, "Bize insan değilmişiz gibi davrandılar. Ben-Gvir ile karşılaşmak gibi kötü bir deneyim yaşadım. Doğrudan yüzüme bakarak, İsrail'in kendilerine ait olduğunu, bunu kimsenin engelleyemeyeceğini ve bizim kendi adımıza bir utanç kaynağı olduğumuzu söyledi." ifadelerini kullandı.

Aktivistler İsrail'in yaptıklarına sessiz kalan Şili hükümetine sert tepki göstererek, hukuki olarak bunun takipçisi olacaklarını belirtti.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.