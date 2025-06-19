İsrail'in Saldırdığı Ambulans Tahran'da Sergileniyor

İsrail'in Saldırdığı Ambulans Tahran'da Sergileniyor
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İsrail'in 16 Haziran'da Tahran'da vurduğu ambulans, Heft-i Tir Meydanı'nda sergilenmeye başladı. Saldırıda iki Kızılay çalışanı hayatını kaybederken, ambulans saldırının şiddetini ve sivillere yönelik tehditleri simgeliyor. Meydanda, hayatını kaybedenlerin posterleri de sergileniyor ve vatandaşlar acı hatıraları anmak için burayı ziyaret ediyor.

İsrail'in 16 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'da vurduğu ambulans, kent merkezindeki Heft-i Tir Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

Başkente 16 Haziran'da saldırılar sırasında yaralılara müdahale için yola çıkan İran Kızılayına ait bir ambulans, İsrail'in doğrudan hedefi oldu.

Saldırıda iki Kızılay çalışanı hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra tamamen yanmış haldeki ambulans Heft-i Tir Meydanı'na getirilerek sergilenmeye başlandı.

Meydanda sergilenen ambulans, saldırının şiddetini ve sivillere yönelik tehditleri gözler önüne seriyor. Araç üzerinde ağır yanık izleri ve deformasyon dikkat çekerken, olayın sembolü haline gelen ambulans Tahranlılar için acı bir hatıra taşıyor.

Saldırının ardından sembolik bir alan oluşturuldu.

Heft-i Tir Meydanı'nda güvenlik önlemleri altında sergilenen ambulansın çevresinde ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden hem siviller hem de üst düzey yetkililerin posterleri asıldı.

Vatandaşlar gün boyunca meydanı ziyaret ederek hem vurulan ambulansı görüyor hem de hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anıyor. Ziyaretçiler arasında aileler, öğrenciler ve sağlık sektörü çalışanlarının da olduğu gözlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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