İsrail'in Sağlık Personeline Yönelik Kaçırma Suçlamaları Sürüyor
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Dr. Mervan el-Hams'ın kaçırılmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen akıbetinin belirsiz olduğunu açıkladı. İsrail'in sağlık personeline karşı 'zorla kaybetme' suçunu işlediğini vurguladı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Sözcüsü Mervan el-Hams'ın kaçırılmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen Gazzeli yetkilinin akıbeti hakkındaki belirsizliğin sürdüğünü, İsrail'in sağlık personeline karşı "zorla kaybetme suçu işlediğini" belirtti.
Bakanlık, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu sağlık personeline ilişkin açıklama yaptı.
İsrail askerlerinin Gazze'de Hams'ı kaçırmalarının üzerinden 10 gün geçtiği belirtilen açıklamada, "Dr. Mervan el-Hams'ın sağlık durumu ve gözaltı koşulları hakkında hala hiçbir bilgi yok." ifadesi kullanıldı.
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun 361 sağlık personelini kaçırdığı vurgulanan açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık personeline karşı sistematik zorla kaybetme suçu işliyor." ifadesine yer verildi.
İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler ve avukatlarının ifadeleri hatırlatılan açıklamada, Filistinlilere uygulanan işkence, kötü muamele ve ihlallere dikkat çekildi.
Açıklamada, Gazze'de alıkoyduğu sağlık personelini derhal serbest bırakması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri sorumlusu, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hams'ın kaçırılmasının "savaş suçu" olduğunu belirtmişti.
İsrail ordusunun Hams'ı "Gazze'nin güneyindeki sahra hastanesine giderken, insani ve tıbbi görevini yerine getirirken kaçırdığı" bildirilmişti.