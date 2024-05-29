Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Refah'taki saldırısı korkunç ve yürek parçalayıcı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği Refah'ta onlarca yerinden edilmiş Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırı için 'Görüntüler korkunç ve yürek parçalayıcı, bunun durmaya ihtiyacı var.' dedi.

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği Refah'ta onlarca yerinden edilmiş Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırı için "Görüntüler korkunç ve yürek parçalayıcı, bunun durmaya ihtiyacı var." dedi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamıysla ilgili Singh, "Hafta sonu olanları kesinlikle ciddiye alıyoruz. Sahadan gelen görüntüler korkunç, yürek parçalayıcı. Bunun durmaya ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Singh, İsraillilerle yaptıkları görüşmelerde sivillerin korunması konusunda her zaman çağrı yaptıklarını savunarak, "Özellikle bu saldırı konusunda size verebileceğim daha fazla bilgi yok." ifadesini kullandı.

ABD'nin Refah'ta "geniş çaplı" saldırıları desteklemediğini ve İsrail'in sahadaki saldırıları ile de hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Singh, öte yandan İsrail'e "güvenlik yardımlarını" sağlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Singh, söz konusu saldırıda ABD yapımı bomba kullanılıp kullanılmadığı yönündeki soruya da "Ne tür mühimmat kullanıldı bilmiyorum, bunu İsraillilere sormanızı öneririm." şeklinde yanıt verdi.

Refah'ta zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapılan saldırı hakkında İsrail'in başlattığı soruşturmayı beklemek gerektiğini ifade eden Singh, "İsrail hükümetinin uygun ve kapsamlı soruşturma yapabileceğine güveniyoruz." diye konuştu.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetmişti

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

???????

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Sözcü Refah Uluslararası Politika Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

Bakmadan Geçme

29 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Survivor Yunus Emre elendi mi? #129300 29 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 29 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 29 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 29 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! #128220 29 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 29 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 AUZEF Çoçuk Gelişimi Bölümü kapatıldı mı, kapanacak mı? #129300 Berkant Göktan kimdir? Berkant Göktan hangi takımlarda oynadı, Galatasaray'da oynadı mı? #9917 Gonçalo Franco kimdir, kaç yaşında,nereli, hangi takımlarda oynadı? Gonçalo Franco mevkisi ne? #9917
Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title