İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalaması tepki çekti

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına, pek çok ülke ile uluslararası kurum ve kuruluş tepki gösterdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralı sayısının da 249'a yükseldiği belirtilerek, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlı olduğu ifade edildi.

AA muhabiri, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkeler ile uluslararası örgütlerin bu saldırıya yönelik tepkilerini derledi.

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 36 binden fazla Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı caniler, dün de güvenli bölge ilan ettikleri Refah'ta bulunan bir mülteci kampındaki sivillerin üzerine füze ve bomba yağdırmışlardır. Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma çağrısının ardından gerçekleşen bu katliam, terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesi Filistin halkının kahramanca direnişini kıramadıkça ülkesinde iyice köşeye sıkışmakta, daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Ama bunun hiçbir fayda sağlamadığını pek yakında görecek. Tıpkı özendiği Hitler gibi Milosevic gibi Karadzic gibi ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacaklardır. Türkiye olarak, insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rabb'im, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Rabb'im bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden masumları öldürenleri 'Kahhar' ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin."

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'taki saldırısı karşısında "öfke duyduğunu" bildirdi.

Söz konusu saldırıların durması gerektiğini vurgulayan Macron, Refah'ta Filistinli siviller için güvenli bölge bulunmadığına işaret etti. Macron, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istedi ve derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin, Filistin'e ait Refah kentinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını kasıtlı olarak bombalamasını şiddetle kınıyor. Söz konusu bombardıman sonucu savunmasız Filistinlilerden yüzlerce kişi öldü veya yaralandı. Bu da uluslararası insancıl hukuka karşı yeni bir ihlaldir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun, söz konusu saldırılarıyla savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nin yaşanmaz hale gelmesi amacıyla İsrail'in katliam ve yıkımın çapını sistematik olarak genişletme kapsamında savunmasız sivilleri hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'e, işgalci güç olarak uluslararası hukuka bağlı kalması ve UAD'nin askeri operasyonları derhal durdurma yönündeki tedbir kararlarına uyması çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası etkin güçlere de Gazze Şeridi'ndeki savaşı derhal durdurmaları çağrısında bulunuldu.

BM

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından yapılan açıklamada, "Gazze yeryüzündeki cehennemdir. Dün geceye (Refah) ait görüntüler de bunun bir başka kanıtı." ifadesi kullanıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde korkunç savaş suçlarını sürdürdüğü ve bunların en sonuncusunun da dün Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in söz konusu saldırılarıyla hem UAD kararlarına hem de uluslararası insancıl hukuka açıkça meydan okuduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ürdün Krallığı, bu eylem ve suçları mutlak anlamda kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması şiddetle kınandı.

İsrail'in UAD'nin kararlarına uyarak Refah'a yönelik askeri saldırılarını durdurması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Refah'ta sivillere yönelik soykırım suçu işlenmeden önce uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi ve sivillerin korunması istendi.

İsrail ordusunun Refah'ta yerinden edilmiş insanların çadırına yönelik saldırısıyla arabuluculuk çabalarını zora sokmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Katar'ın Filistin halkı ve davasına olan desteği vurgulandı.

İrlanda

İrlanda Başbakanı Simon Harris, ülkesinin başkenti Dublin'de Virgin Media'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki göstererek, "İnsanların güvende olmak için gittikleri, ebeveynlerin çocuklarını güvende olmak için getirdikleri bir merkezin bir gecede bombalanması dehşet verici." diye konuştu.

Bu saldırının, uluslararası hukuk açısından ciddi soruları gündeme getirdiğine işaret eden Harris, "Gerçekten de bu şiddetin ve bu saldırıların neden sona ermesi gerektiği konusunda bize bir kez daha çok ama çok güçlü bir fikir vermektedir." dedi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırı "şiddetle" kınandı.

Uluslararası topluma İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamları derhal durdurması çağrısında bulunulan açıklamada, "Filistin halkının, İsrail katliamları nedeniyle benzeri görülmemiş bir insani felakete maruz kaldığına" dikkat çekildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Refah bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına yönelik saldırının, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın açık teyidi" olduğu vurgulanarak, uluslararası topluma, UAD kararı doğrultusunda Refah bölgesine yönelik saldırıların durdurulması için müdahale etme çağrısı yapıldı.

İİT

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan açıklamada "İİT, işgalci İsrail güçlerinin Refah kentinde yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu kampı bombalayarak Filistinli sivillere karşı gerçekleştirdiği katliamı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplumun ve uluslararası alanda etkili güçlerin, İsrail'i UAD'nin kararına uymaya zorlama çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına son vermesi ve Refah Sınır Kapısı'nı açması talebinde bulunuldu.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Refah bölgesindeki kampı bombalayan İsrail'in, Filistin halkına yönelik savaş suçları zincirini devam ettirdiğini belirtti.

Ebu Gayt, İsrail'in Refah'ta işlediği suçu uluslararası mahkemelerde kanıt olarak sunacaklarını vurguladı.

AB

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistinlilerin sığındığı kampı bombalaması karşısında "dehşete düştüğünü" ifade etti.

Bombardımanlarda hayatını kaybedenler arasında küçük çocukların da bulunduğunu vurgulayan Borrell, saldırıyı kınadı.

Borrell, "Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.