İsrail'in Refah Sınır Kapısı'na saldırıları nedeniyle Gazze'ye yardım alınamıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirerek bölgeye yaptığı saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ne herhangi bir yardım alınamadığını bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki faaliyetlerinden sorumlu direktörü Scott Anderson, sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Refah Sınır Kapısı bölgesine saldırıların devam ettiği ve bölgenin gün boyu bombardıman altında olduğunu belirten Anderson, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'ye herhangi bir yardım alamadıklarını kaydetti.

Anderson, "Gazze Şeridi'ne hiç yakıt veya yardım girmedi ve bu, insani müdahale açısından felaket." ifadesini kullandı.

Kara saldırısının genişlemesinden endişe ediliyor

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine dün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eş zamanlı Refah Sınır Kapısı'nda insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu söylemişti.

Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in Refah'a kara saldırısını genişletmesi halinde 1,5 milyon Filistinlinin sığınabileceği altyapının olduğu bir yer bulunmuyor.

Gazze Şeridi'nde Refah hariç yapılaşmanın olduğu yerlerin tamamı hava ve kara saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş durumda.

Tel Aviv yönetimi, Refah'ın doğusundaki Filistinlilerden Akdeniz sahili boyunca uzanan Mevasi bölgesi ve kara saldırısında harabeye dönen Han Yunus ile Gazze'nin orta kesimlerindeki bazı yerlere göçmelerini istedi.

Mevasi bölgesi, 12 kilometrekarelik bir tarım alanından oluşuyor ve altyapısı bulunmuyor. İsrail ordusunun Refah'ın doğusundaki Filistinlilerin göçmelerini istediği Han Yunus ve orta kesimdeki bölgelerin altyapıları ise İsrail saldırıları nedeniyle büyük oranda tahrip olmuş durumda.

Bu nedenle Refah'ta yaşayan Filistinlilerin daha önce İsrail'in kara saldırıları nedeniyle yıkıma uğramamış bir yerleşim alanı bulunmuyor.