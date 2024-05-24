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İsrail'in Refah'a yönelik bombardımanında çok sayıda Filistinli yaralandı

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Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasının ardından, İsrail ordusunun Refah'a yönelik bombardımanında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasının ardından, İsrail ordusunun Refah'a yönelik bombardımanında çok sayıda Filistinli yaralandı.

UAD'nin İsrail hakkındaki yeni tedbir kararlarını açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah kentinin merkezindeki birçok bölgeyi yoğun bir şekilde bombaladı.

İsrail ordusunun tarım arazilerini ve boşaltılmış binaları hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Yaralanan Filistinliler Refah'taki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun şiddetli bombardımanının ardından Refah kentinin üzerinde siyah bulutlar görüldü.

Bölge sakinleri, İsrail ordusunun başlattığı yoğun saldırılardan endişe ve korku duyduklarını söyledi.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri bombardımanın ardından yaralılara ulaşmak için Refah merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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