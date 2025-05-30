İsrail'in Ramallah'ta Provokatif Yürüyüşü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde İsrail ordusunun koruması altında provokatif yürüyüş gerçekleştirdi.

Ramallah'ın batısındaki Um Safa Belediye Başkanı Mervan Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, kendilerinin de kullandığı ana yol kenarındaki belde girişinde toplanarak İsrail bayrakları açtığını ve ardından "kışkırtıcı" yürüyüş yaptığını söyledi.

Sabah, yürüyüşün Ramallah'taki Nebi Salih beldesine ait topraklar üzerine inşa edilen "Halamish" yerleşim biriminde sona erdiğini belirtti.

İsrail askerlerinin, yürüyüşü güvence altına almak için Filistinli araçların geçişini engellemek amacıyla yolu kapattığını kaydeden Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölgedekilere yönelik tekrar eden taşkınlık ve provokasyonlarda bulunduğunu aktardı.

Filistin resmi verilerine göre, nisan ayında yerleşimciler, vatandaşların mülklerine yönelik 231 saldırı ve hırsızlık olayı gerçekleştirdi.