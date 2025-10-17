İsrail'in Ramallah'ta Filistinlilere Saldırısı: 5 Yaralı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin, toprakları gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğradığı belirtildi.

Saldırıda 5 kişinin hafif bir şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralananların tedavi altına alındığı kaydedildi.

Görgü tanıkları AA'ya yaptıkları açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah kentinin Silvad bölgesinde zeytinliklerine doğru giden Filistinli ailelere taş ve sopalarla saldırdığını ve tarlalarına ulaşmasını engellediğini söyledi.

Görgü tanıkları saldırıların İsrail ordusunun himayesinde yapıldığına dikkati çekti.

İsrailliler, Nablus kentinde de yine yaptıkları saldırılarda 4 Filistinliyi yaralamıştı. Fanatik grup, bölgedeki bazı araçları tahrip etmiş ve arazileri ateşe vermişti.

Her yıl bu dönemde, zeytin hasadı mevsimiyle eş zamanlı Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor. Zeytin, birçok Filistinli çiftçinin temel geçim kaynağını oluşturuyor.