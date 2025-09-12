İsrail'in Propaganda Kampanyaları Etkisini Kaybediyor

İsrail'in Avrupa'ya yönelik milyonlarca avroluk propaganda kampanyası başlattığı haberinin ardından, Almanya'da yaşayan Yahudi gazeteci Dr. Martin Gak, İsrail'in medya alanındaki gücüne rağmen kamuoyu desteğini kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in YouTube ve Google gibi dijital platformlarda, özellikle Gazze'deki açlıkla ilgili raporları yalanlamak için yoğun reklam kampanyaları yürüttüğüne dair haber, Almanya'nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW) tarafından duyuruldu.

Bu haberin ardından Dr. Gak, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İsrail'in bu kampanyalarının hedef kitlesinin genç kuşak olduğunu belirtti.

Gak, "Kamuoyunun çok büyük bir kısmında, özellikle gençler ve sosyal medyada aktif olanlar arasında, İsrail tamamen kamuoyu savaşını kaybetti. İsrail'den nefret ediliyor ve bunun çok iyi nedenleri var. Çok sayıda insanı öldürdüler." dedi.

İsrail'in "hasbara" adı verilen propaganda sistemine uzun yıllar milyonlarca dolar yatırım yaptığını ifade eden Gak, "Hasbara kelimesi İngilizce'de 'birini ikna etmek' anlamına geliyor. Ama özünde bu sadece propaganda. Savaş zamanında savaş propagandası, soykırım zamanında ise soykırım propagandası." diye konuştu.

"Apaçık görüntülere karşı rekabet edemiyorlar"

Gak, İsrail'in propaganda kampanyalarının etkisiz kalmasının nedenini, "Kendi yıkımlarını ispatlayan apaçık görüntülere karşı rekabet edemiyorlar. Bu yüzden sosyal medya alanlarını reklamlarla bombalıyorlar. Ama mesajları gerçekten ikna edici değil ve gördüğüm şeylerin büyük kısmı açıkça dezenformasyon." şeklinde açıkladı.

Gazze'deki kıtlığa karşı İsrail'in, Gazze'de bazı restoranların çalışır durumda olduğunu gösteren videolarına değinen Gak, "İnsanlar aylarca kıtlığa maruz kaldıktan sonra, İsrail size Gazze'de çalışan birkaç restoran gösterdiğinde, ki bu gösterdikleri yerlerin çoğu hazirandan beri kapalıydı ama kampanyayı ağustosta başlattılar, insanlar bunun açık bir yalan olduğunu düşünüyor." dedi.

"Tom Cruise etkisi" ve sosyal medya dinamikleri

İsrail'in medya gücüne rağmen imaj kaybını "Tom Cruise etkisi" örneğiyle anlatan Gak, "Tom Cruise'un Oprah Winfrey'in programında tamamen çılgın göründüğü o ünlü an vardı. Bu görüntüler çevrim içi yayıldı, sonra silmeye çalıştı ama bu durum insanları o görüntüleri daha da çok paylaşmaya, yeniden yayınlamaya itti." diye konuştu.

Gak, Gazze'deki saldırılar, ölümler, açlık ve yıkımın karşısında hiçbir propaganda gücünün etkili olamayacağını söyledi.

İsrail'in geleneksel medyada bilgiyi bastırmaya çalıştığını vurgulayan Gak, ancak Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarındaki bilgi akışını kontrol edemediğini belirtti.

Gak, yüzlerce gazeteciyi öldüren İsrail'den her türlü sansürün beklendiğini kaydederek, "Sadece soykırımcı ülke, mafya devleti ya da terör devleti olarak değil, aynı zamanda bilgi ve anlatıyı kontrol etmek için her şeyi yapacak bir devlet olarak görülüyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kamuoyunu yönlendirme gücü zayıfladı

İsrail'in kamuoyunu yönlendirme gücünün azaldığını dile getiren Gak, şöyle devam etti:

"(Propaganda) Savaşın tamamen bittiğini düşünüyorum. Kamuoyunu yönlendirme mücadelesini kaybettiler. Propaganda ancak onun propaganda olduğunu fark etmediğiniz sürece etkilidir. İsraillilerin sorunu ise çok açık yalanlar söylemeleri, işledikleri suçlarla övünmeleri ve mutlak dokunulmazlıklarını sergilemeleridir. Suçlarıyla övündükten sonra bunları inkar etmeleri ise yalnızca sıkıştıkları yerden kurtulmak için yalan söyleme girişimi gibi görünüyor."

Gak, kamuoyunun, İsrail'in tüm açıklamalarının soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, kasıtlı yaratılan kıtlığı ve toplu çocuk öldürmeyi gizlemek için ortaya atılan şeyler olarak gördüğünü belirterek, Filistin'e destek gösterileri ve kamuoyu tartışmalarından bu durumun anlaşıldığını vurguladı.

Medyaya "insanlık tarihinin en büyük suçunu örtbas etme" suçlaması

Gak, gelecekte İsrail'in suçlarını yargılamanın yanı sıra medyanın rolünün sorgulanması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu insanlar (medya mensupları) bence insanlık tarihinde işlenmiş en büyük suçu örtbas ediyor. Sudan, Etiyopya, Bosna veya Myanmar gibi yerlerde kurban sayısı daha büyük olabilir. Ama o soykırımlarda hepimiz günlük olarak suç ortağı değildik. Oradaki katliamları durdurmak için her gün fırsatımız yoktu ve hiçbir şey yapmadık.

Gazze'deki suçları durdurmak için her gün fırsatımız vardı. Her gün bunun bir soykırım olduğunu veya en azından planlı soykırımın tüm işaretlerinin mevcut olduğunu ve önlemek gerektirdiğini söylemek için fırsatımız vardı. Maalesef gazeteci meslektaşlarımız bunu yapmadı."