İsrail'in Petrol Rafinerisi İran Saldırısı Sonrası Faaliyetlerini Durdurdu

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İsrail'in en büyük petrol rafinerisi Bazan, İran'ın düzenlediği füze saldırılarında aldığı hasar nedeniyle Hayfa Limanı'ndaki tüm tesislerinde faaliyetlerini durdurdu. Saldırıda üç çalışan hayatını kaybetti ve yangın çıktı. İran ile İsrail arasındaki gerginlik devam ediyor.

KUDÜS, 17 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in en büyük petrol rafinerisi Bazan, İran'ın düzenlediği füze saldırılarından birinde aldığı hasar nedeniyle Hayfa Limanı'ndaki tüm tesislerinde faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Şirketin pazartesi gecesi yaptığı açıklamada şafak öncesi düzenlenen saldırıda üç şirket çalışanının hayatını kaybettiği ve stratejik öneme sahip tesiste yangın çıktığı belirtildi.

İsrail'in Ha'aretz gazetesinde yer alan habere göre, yangın sonrası alevlerin yükseldiği ve itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadele ettiği video görüntüleri yayımlandı.

Şirket, Tel Aviv Borsası'na gönderdiği açıklamada, "Saldırıda en önemli hasarı, gruba ait tesislerde kullanılan buhar ve elektrik üretiminin bir kısmının gerçekleştirildiği elektrik santrali aldı. An itibarıyla rafineri ve diğer tüm tesislerin faaliyetleri durdurulmuş durumda" denildi.

Açıklamada şirketin hasarın boyutunu, faaliyetleri üzerindeki etkisini ve en iyi çözüm yolunu değerlendirme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

İran ve İsrail arasında dört gündür devam eden hava saldırıları nedeniyle İran'da en az 244, İsrail'de ise 24 kişi hayatını kaybetti. Gerginlik, İsrail'in cuma günü İran'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği ani hava saldırılarının ardından başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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