İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısı İstanbul'da protesto edildi

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere düzenlediği saldırı, ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının çağrısı üzerine Levent'teki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Uluslararası Özgürlük Filosu'nu yasa dışı şekilde ele geçirmesine tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Özgür Filistin", "Bu son gece, şimdi değil de ne zaman?" ve "Hamas eğilmez Gazze yenilmez" yazılı pankartlar taşıyarak, "Katil İsrail hesap verecek", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "İstanbul'dan Hamas'a, direnişe bin selam" sloganları attı.

Katılımcılardan birinin üzerinde "Özgürlük Filosu onurumuzdur" yazılı gemi maketiyle protestoya katıldığı görüldü.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, bugün burada siyonist rejimin Vicdan Gemisi ve Özgürlük Filosu'na yapmış olduğu saldırı ve gemilerdeki vatandaşları esir alması nedeniyle toplandıklarını söyledi.

Sumud ve Özgürlük filolarında bulunan Türk vatandaşlarının İsrail hapishanelerinde Türk vatandaşı olan bazı İsrailli askerlere denk geldiklerini anımsatan Yaroğlu, bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Müminlerin ahlakında yeise kapılmanın olmadığını kaydeden Yaroğlu, "Vicdan Gemisi'ni bir sefer daha ele geçirseler, onlarca Vicdan Gemisi ile yine geleceğiz. Mavi Marmara şehitlerimize vermiş olduğumuz söze sadık kalacağız." diye konuştu.

Sumud Filosu aktivisti ve Kevser Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ferhat Çalışye de İsrail ne yaparsa yapsın dünyanın uyandığını ve bunu sağlayanın da Gazze'nin şanlı direnişi olduğunu belirtti.

Çalışye, "Gazze dünyanın en özgür beldesidir, Filistin dünyada en özgür belde ve bu zamanın ashaplarının yaşadığı en şerefli topluluktur. Aslında tutsak olan biziz, İslam dünyasıdır. Çünkü Gazze zulümlere, haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmemiştir." dedi.

"Onlar Gazze'yi yok etmeye çalışırken, Gazze bütün dünyayı özgürleştirdi." sözüne işaret eden Çalışye, Gazze'nin kaybolmuş olan değerleri yeniden hatırlattığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Türkiye temsilcisi ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür ise bugün kendileri için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

"Bu abluka denizden kırılacak"

Filodaki Vicdan Gemisi'nin İsrail tehdidiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Songür, "Özgürlük Filosu Koalisyonu olarak her zaman yaptığımız gibi konuşmayı, oturmayı, susmayı bir kenara bırakıp Akdeniz'e doğru açılmayı seçtik." dedi.

Vicdan Gemisi'ndeki 92 kişi ile bu gemiye eşlik eden 8 gemideki 55 kişinin, Aşdod Limanı'nda bulunduğunu belirten Songür, "Bu kardeşlerimiz Gazze Limanı için yola çıkmışlardı ama korsan, barbar devlet İsrail'in saldırısıyla zorla Aşdod Limanı'na çekildiler. Orada elleri kelepçelendi, yüzleri yerlere değdirildi, üzerlerine postallarla basıldı." diye konuştu.

Bu ülkede Gazze Şeridi'ne binlerce gemiyle hareket edecek motivasyon olduğunu kaydeden Songür, şöyle devam etti:

"Bizim insanımız kendi yemez, kardeşine gönderir. Elinde ne varsa gerekirse yeni gemiler alır ve Gazze'ye doğru yola çıkar. Sumud Filosu'nda bunu gördük, 45 gemiyle gittiğimizde İsrail durduramadı. Gazze'nin ışıklarını gördü arkadaşlarımız. Gazze'nin şeridinden gemiler göründü ve biliyoruz bu gemilerin sayısını yüzlere, binlere çıkardığımızda artık İsrail'in bunu durduracak bir kuvveti olmayacak. Daha büyük filoların hazırlığı için, daha fazla geminin hazırlığı için Akdeniz'e daha fazla kardeşimizle inip o ablukayı kırmak için hazırlıklarımıza başladık. Bu abluka denizden kırılacak. Çünkü bu İsrail'in korkulu rüyası. Biliyoruz kuzeyden gelen bu gemiler İsrail ablukasının kalkmasına, Filistin'in özgürleşmesine sebep olacak."

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) Amerikalı üyesi, emekli albay ve eski diplomat Mary Ann Wright da tüm İstanbul halkına burada oldukları için teşekkür etti.

Gemilerdeki insanların hepsinin amacının Gazze'deki ablukayı kırmak ve açlığı durdurmak olduğunu kaydeden Wright, "Filistinlileri korumak için İsrail hükümetine buradan sesleniyoruz, vatandaş olarak şunu söylüyoruz İsrailsiz bir dünya." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilmesiyle program sona erdi.