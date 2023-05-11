İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin kardeşi, 'adalet' bekliyor

İsrail askerleri tarafından görevi sırasında öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kardeşi Anton Ebu Akile, "adaletin tecelli etmesini" beklediklerini söyledi.

Anton Ebu Akile, İsrail güçlerinin vurduğu ve ölümünün birinci yılında anılan ablasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu süreçte Filistin halkının, Arap ve uluslararası toplumun desteğini gördüklerini anlatan Ebu Akile, bunun acılarını hafiflettiğini belirterek, memnuniyetini dile getirdi.

Ebu Akile, "Ailemiz için zor bir yıl oldu. Annemizi, ablamızı ve teyzemizi kaybettik. Yokluğu ailede büyük bir boşluk bıraktı. Birbirimizi ve kendimizi teselli etmeye çalışsak da bu çok zor." dedi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiğini hatırlatan Ebu Akile, "Delillere ve gerçeklere dayanarak yürütülen bu soruşturmayla adaletin tecelli etmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Anton Ebu Akile, Biden'a mektup yazmıştı

Gazetecinin kardeşi Anton Ebu Akile, 8 Temmuz'da ailesi adına 3 sayfalık bir mektup yazarak, ABD Başkanı Jeo Biden'a seslenmişti.

"Şirin Ebu Akile ailesi olarak 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin kenti Cenin'de görevdeyken kız kardeşimiz ve teyzemizin İsrail güçlerince yargısız infazına yönetiminizin acınası tepkisine ilişkin acımızı, öfkemizi ve ihanet duygumuzu ifade etmek için yazıyoruz." denilen mektupta, ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekilen Ebu Akile'nin, koruyucu miğfer ve açıkça "press" (basın) yazılı, mavi kurşun geçirmez yelek giymesine rağmen İsrail tarafından başına ateşlenen bir kurşunla öldürüldüğüne işaret edilmişti.

Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs 2022'de İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonuç, Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Olayda sorumluluğunu defalarca inkar eden ve Filistinli silahlı grupları sorumlu tutan İsrail ordusu, uluslararası tepkilerin ardından, 5 Eylül 2022'de yayınladığı nihai raporunda, Ebu Akile'nin "yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu" açıklamıştı.

FBI, ABD vatandaşı Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili geçen yıl kasım ayında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.