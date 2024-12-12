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İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampına Saldırısında 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampına Saldırısında 21 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olan 21 Filistinlinin ölümüne ve çok sayıda yaralanmaya neden oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampındaki bazı ev ve binaları hedef aldı.

Saldırılarda, ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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