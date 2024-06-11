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İsrail askerleri Nusayrat Mülteci Kampı'nda çocukları hedef aldı

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İsrail'in Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılardan yaralı kurtulan 2 çocuk, İsrail askerlerinin kendilerini doğrudan hedef aldığını söyledi. Saldırıda 274 kişi hayatını kaybetmiş, 698 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılardan yaralı kurtulan 2 çocuk, İsrail askerlerinin kendilerini doğrudan hedef aldığını söyledi.

İsrail ordusunun 4 İsrailli esiri kurtarmak için 8 Haziran'da düzenlediği ve 274 kişinin ölümüne neden olan saldırının canlı tanığı 2 çocuk, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Saldırıdan mucize eseri yaralı bir şekilde kurtulan 15 yaşındaki Muhammed Matar, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırının gerçekleştiği gün, sokakta dolaşırken yakındaki bölgelerden yoğun saldırı ve patlama sesleri duyduğunu ifade eden Matar, birkaç saniye içinde 7 helikopterin bölgede uçmaya ve onun bulunduğu sokağa rastgele mermi yağdırmaya başladığını belirtti.

Bunun üzerine hızlıca eve yöneldiğini ve aile üyeleriyle birlikte her yerde uçuşan mermilerden korunmak için bodrum kata indiklerini kaydeden Matar, birkaç dakika sonra İsrail tanklarının onların olduğu bölgeye geldiğini söyledi.

Yaralı halde ayağa kalkmasını istediler

Daha sonra birinci kata çıktıklarını dile getiren Matar, "Çok geçmedi İsrail güçleri evimizi bastı. Evde yaklaşık 10 kişiydik. Askerler, kardeşimi, babamı ve dedemi aldılar ve gözlerini bağladılar, başlarına siyah poşetler geçirdiler. Askerlerden biri bana yöneldi, omuzuma ve karnıma doğru 2 el ateş etti. Karnımdan giren kurşun sırtımdan çıktı." dedi.

Yaralandıktan sonra İsrail askerinin ondan ayağa kalkmasını istediğini ama yapamadığını söyleyen Matar, "Bedenim felçli gibiydi. Beni zorla kaldırdı ve sonra da hızla yere attı. Kardeşime de ateş açtılar ve onu şehit ettiler. Teyzem de vuruldu. Yaralananlar yarım saatten fazla yerde kan kaybetti, sonra hastaneye kaldırıldılar." diye konuştu.

Matar, evi basan askerler arasında ABD askerlerinin de olduğunu söyledi.

Saldırıdan yaralı kurtulan 9 yaşındaki Muhammed es-Semmuni ise çadırda oturdukları sırada birden İsrail tankları ile askerlerini karşılarında bulduklarını aktardı.

Askerlerden birinin ona doğru fırlattığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ elinde ciddi bir yırtılma olduğunu kaydeden Semmuni, babası ve kardeşinin ise saldırıda öldüğünü anlattı.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinli ölmüş, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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