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İsrail'in saldırıları sonucu Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık hizmeti veremiyor

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere yaptığı katilam sonrasında yüzlerce yaralıyla dolan Aksa Şehitleri Hastanesi kapasitesini aşan şartlarda sağlık hizmeti vermeye çalışıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere yaptığı katilam sonrasında yüzlerce yaralıyla dolan Aksa Şehitleri Hastanesi kapasitesini aşan şartlarda sağlık hizmeti vermeye çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde hizmet veren tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat katliamından canlı kurtulan yaralılarla dolup taştı.

Hastanedeki ameliyathanelerin önünde ve koridorlarda ameliyat sırasını bekleyen birçoğu kadın ve çocuklardan oluşan Filistinlilerin acılı çığlıkları ve yakınlarının çaresizlikleriyle tam bir kaos yaşanıyor.

İniltiler ve hüzün

Katliamdan canlı kurtulmuş ve uzanacak yardım eli bekleyen çocuk ve kadınların doldurduğu hastane koridorları, yaralı iniltileri ve büyük acılara sahne oluyor.

Anne ve babalarının ellerini bırakmayan üstü başı kanlı yaralı çocukların korku dolu bakışları karşısında oldukça kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan doktorların ve sağlık ekiplerinin yüzlerce yaralıya yetişmek için gösterdikleri çaba dikkati çekiyor.

Hastanenin morgu ise son saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleriyle dolup taşarken, dışarıda yerlere sıralanmış ve ölüm belgesi çıkarılmayı bekleyen cenazelerin yakınları acılarını dindirecek bir el bulamamanın hüznünü yaşıyor.

210 ölü, 400'den fazla yaralı

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara düzenlediği saldırılar sonucu, 2 bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Tıbbi malzeme eksikliği ve ilaç tedarikindeki engellemelere rağmen sağlık hizmetini sunmaya çalışan Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, teknik bir arızadan dolayı hastanedeki jeneratörlerden birinin çalışamaz olduğunu ve bu durumun yoğun bakımdaki bebek, hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye soktuğunu duyurmuştu.

Yardım çağrısı

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin gelen yaralı sayısını kaldıracak kapasiteyi çoktan aştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan jeneratör ve tıbbi malzeme temin edilmesini isteyen Sevabite şunları söyledi:

"Aksa Şehitleri Hastanesi'nde durumlar, büyük tehlike arzediyor ve burada tam bir felaket yaşanıyor. Filistin halkına, sivillere karşı uygulanan katliamın durdurulmasını talep ediyoruz. İşgal güçleri, geçen aylar boyunca yürüttüğü yıkıcı savaşta Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini kasıtlı olarak tamamen hizmet dışı bırakırken 35 hastaneden 33'ünü tamamen işlemez duruma sokarak gerçek bir insani felakete yol açtı."

Sağlık durumu tam bir felaket

Öte yandan Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, savaş öncesinde Gazze Şeridi'nde bulunan 35 hastaneden Aksa Şehitleri ve Avrupa hastaneleri olmak üzere yalnızca iki devlet hastanesinin kısıtlı imkanlarla hizmet verebildiğini bunların dışında küçük birkaç hastanenin bazı ilk yardım hizmetleriyle Mevasi bölgesindeki sahra hastaneleri dışında Gazze Şeridi'nde sağlık durumunun tam felaket içinde olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletlere bağlı kurumlar ve Filistin kuruluşları, Gazze Şeridi'nde hastanelere ve sağlık ekiplerine saldırılar düzenlenmemesi konusunda uyarılar yapmasına rağmen, İsrail ordusu, kentteki hastanelerin hizmet dışı kalması için elinden gelen tüm yıkıcı saldırıları yapmaktan geri durmuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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