İsrail'in Nükleer Araştırma Tesisine İnşaat Çalışmaları Hızlandı

İsrail'in, güneyindeki Negev Çölü'nde, Dimona kenti yakınlarında bulunan araştırma merkezine ait uydu görüntüleri, ülkenin nükleer silah programı çalışmalarında kullandığı ileri sürülen tesiste inşaat çalışmalarının hızlandığını gösterdi.

ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin sağladığı ve Associated Press tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, nükleer silah sahibi ülkeler arasında yer alan İsrail'in, söz konusu tesiste 2019'da başlandığı ortaya çıkan inşaat çalışmalarına ilişkin bazı detayları ortaya çıkardı.

Temmuzda çekildiği belirtilen görüntülerde, Dimona kenti yakınlarındaki nükleer araştırma merkezinde, yerin altına doğru katlar halinde uzanacak şekilde kazı yapıldığı ve çevresinde inşaat çalışmalarının yoğunlaştığı görüldü.

Görüntüleri inceleyen uzmanlar, inşaat çalışmalarının, İsrail'in nükleer programı kapsamında yapıldığını düşünse de inşa edilen yapının türü konusunda farklı fikirler taşıyor.

Uzmanların bir kısmı, inşa edilen yapının, konumu, büyüklüğü ve çok katlı oluşu itibarıyla nükleer silah üretiminde kullanılan malzemeleri üretebilecek yeni bir ağır su reaktörü olabileceğini belirtti.

Diğer bazı uzmanlar ise inşaatı tamamlandığında bu yapının, nükleer silah parçalarının birleştirilmesinde kullanılacak yeni bir tesisin inşası olabileceğine işaret etti.

İsrail'in nükleer programı, Dimona yakınlarındaki tesiste teknisyen olarak çalışan Mordehay Vanunu'nun 1986'da The Sunday Times gazetesine fotoğraflı kanıtlar ve ayrıntılı tanıklık sunarak burayı ifşa etmesinden bu yana tartışılıyor.

Nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamayan ya da yalanlamayan İsrail, nükleer silah üretmekle suçladığı İran'ın pek çok kentindeki nükleer tesislere haziranda saldırı düzenlemişti.