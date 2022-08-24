İsrail'in Necef Çölü'nde 1.200 Yıl Önceden Kalma Kırsal Malikane Keşfedildi

KUDÜS, 24 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) Salı günü, İsrailli arkeologların ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde 1.200 yıl önceden kalma lüks bir kırsal malikane keşfettiğini açıkladı.

Necef'te türünün ilk örneği olan malikane, Bedevi kenti Rahat'ın genişletilmesinden önce IAA tarafından yürütülen kazılarda ortaya çıkarıldı.

Erken İslam döneminden kalma olduğu tespit edilen yapı, merkezi bir avlu etrafında inşa edilmiş ve odaların bulunduğu dört kanattan oluşuyordu.

23 Ağustos 2022'de havadan çekilen bu fotoğrafta, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde, İsrailli Bedevilerin yaşadığı Rahat kentinde yeni keşfedilmiş 1.200 yıl önceden kalma kırsal malikane sahası görülüyor. (Photo by Gil Cohen Magen/Xinhua)

Bir kanatta, zeminine mermer ve taş döşenmiş, duvarları fresklerle süslü bir salon vardı. Günümüze ulaşan küçük fresk parçaları kırmızı, sarı, mavi ve siyah renklerde incelikle boyanmış durumdaydı.

Diğer odaların zeminleri sıvalıydı ve daha fazla odada çok büyük mutfak fırınları ortaya çıkarıldı.

Bulunan küçük parçalar arasında zarif bir şekilde süslenmiş cam tabak parçaları vardı.

Ekip, binanın avlusunda, üç metre derinliğinde kayaya oyulmuş bir su sarnıcının üzerinde benzersiz bir tonozlu yapı buldu.

23 Ağustos 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde, İsrailli Bedevilerin yaşadığı Rahat kentinde yeni keşfedilmiş 1.200 yıl önceden kalma kırsal malikane sahasında ortaya çıkarılan eşyalar görülüyor. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Özenle inşa edilen tonozlar, muhtemelen yiyeceklerin oldukça serin ortamda depolanması için ek üstü açık yeraltı yapılarını oluşturuyordu.

Araştırmacılar, destekleyici tonozlu yapıların, malikane sakinlerinin yeraltında güvenli ve rahat bir şekilde hareket etmelerini, kendilerini kavurucu yaz sıcağından korumalarını ve bitişikteki sarnıçtan soğuk su içmelerini sağladığını kaydetti.

İsrail Eski Eserler İdaresi'nden bir görevli, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde, İsrailli Bedevilerin yaşadığı Rahat kentinde yeni keşfedilmiş 1.200 yıl önceden kalma kırsal malikane sahasında çalışıyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Ayrıca tonozlu zeminlerde karanlık odaları aydınlatmak için kullanılan kil kandil parçaları da bulundu.

Araştırmacılar, Necef'in kuzeyindeki çiftlikleri yöneten, statüsü yüksek, zengin bir toprak sahibinin bu malikanede ikamet etmiş olabileceğini belirttiler.