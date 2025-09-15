İsrail'in Nebatiye'ye Hava Saldırısında 12 Sivil Yaralandı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk ve 7'si kadın, 12 sivilin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Nebatiye kentini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in söz konusu hava saldırısı sonucu 4'ü çocuk ve 7'si kadın olmak üzere 12 sivil yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildikleri kaydedildi.

Açıklamada, yaralı çocuklardan ikisinin durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

NNA, İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.