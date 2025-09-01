İsrail'in Nebatiye'ye Hava Saldırıları

NEBATİYE, 1 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısı, 31 Ağustos 2025.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın, istihbarat kaynağı ve yerel görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde, kentin derinliklerindeki bazı yerler de dahil olmak üzere, daha önce "benzer hava saldırılarına maruz kalan" Hizbullah üyelerinin mevzilerini hedef alan çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Haberde ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini Nebatiye kentine bağlayan uluslararası yolun kapatıldığı ve Lübnan ordusunun bu konuda çalışmayı yürüttüğü belirtildi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)