İsrail'in Nablus'taki Saldırısı: Bir Filistinli Yaralı

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İsrailli saldırganlar, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi yaraladı ve tarım arazisini ateşe verdi. Saldırı sırasında sivil savunma ekiplerinin yangın alanına ulaşmasına engel olunması dikkat çekti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde 1 Filistinliyi yaraladı ve 1 tarım arazisini ateşe verdi.

Asira el-Kıbliya Belediye Başkanı Hafız Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye saldırısı sırasında 1 Filistinliyi taş ile başından yaraladıklarını söyledi.

İsrailli saldırgan grubun köyün doğusunda bir tarım arazisini ateşe verdiğini ve yangını söndürmeye gelen sivil savunma ekiplerinin tarım arazisine ulaşmasını engellediğini belirten Salih, yangının yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldığını, köylülerin seferber olarak basit imkanlarla yangını söndürdüğünü belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, mayıs ayında Batı Şeria'da Filistin köylerine yönelik silahlı saldırılardan, toplu infazlara, vandalizmden, arazileri küreme, ağaç sökme, mülklere el koyma ve Filistin coğrafyasını bölen kapatma ve kontrol noktaları kurmaya kadar uzanan 415 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin verilerine göre, Gazze'deki soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az 983 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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