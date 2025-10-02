İsrail'in Müdahalesiyle 20 Türk Vatandaşı Alıkonuldu

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in müdahalesi sonucu filoda bulunan 20 Türk vatandaşının alıkonulduğunu açıkladı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail tarafından durduruldu. Filoda bulunan 20 Türk vatandaşının İsrail tarafından alıkonulduğu öğrenildi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasadışı müdahalesine maruz kalmıştır. Bu müdahaleler, uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına gelmektedir. Filomuz tamamen insani yardım amacıyla yola çıkmıştır ve alıkonulan tüm yolcularımızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Alıkonulan vatandaşların isim listesi şu şekilde:

Sirius Gemisi:

Fikret Ayçin Kantoglu, Abdulaziz Yalcin, Davut Daskiran ve Zeynep Tekocak

Alma Gemisi:

Metehan Sari, Huseyin Suayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Cetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre Gemisi:

Bekir Turunc, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Cakmakci, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali

Huga_A Gemisi:

Mehmet Sait Direkci, Fatih Ozsoz ve Tevhit Yildiz

Mali / Deir Yassine_A Gemisi:

Sumeyye Sena Polat

Grande Blue Gemisi:

Halil Rifat Canakci