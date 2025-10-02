İsrail'in Müdahalesiyle 20 Türk Vatandaşı Alıkonuldu
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, Gazze'ye insani yardım taşıyan filolarının uluslararası sularda İsrail'in müdahalesine maruz kaldığını ve filoda bulunan 20 Türk vatandaşının alıkonulduğunu açıkladı.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasadışı müdahalesine maruz kalmıştır. Bu müdahaleler, uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına gelmektedir. Filomuz tamamen insani yardım amacıyla yola çıkmıştır ve alıkonulan tüm yolcularımızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." denildi.
Alıkonulan vatandaşların isim listesi şu şekilde:
Sirius Gemisi:
Fikret Ayçin Kantoglu, Abdulaziz Yalcin, Davut Daskiran ve Zeynep Tekocak
Alma Gemisi:
Metehan Sari, Huseyin Suayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Cetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu
Spectre Gemisi:
Bekir Turunc, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Cakmakci, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali
Huga_A Gemisi:
Mehmet Sait Direkci, Fatih Ozsoz ve Tevhit Yildiz
Mali / Deir Yassine_A Gemisi:
Sumeyye Sena Polat
Grande Blue Gemisi:
Halil Rifat Canakci