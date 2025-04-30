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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Devam Ediyor

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Devam Ediyor
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Filistin topraklarında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik İsrailler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin koruması altında gerçekleşen baskınlar, Filistinlilerin ibadetine yönelik bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, fanatik Yahudiler, İsrail polisinin sıkı koruması altında Aksa'nın avlusuna girdi.

Gruplar halinde Aksa'nın avlusunda provakatif şekilde tur atan fanatik İsrailliler, burada "Talmudik" ayinler gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için Doğu Kudüs'ün girişlerinde ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında varlığını artırdı.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller gerçekleştirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
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