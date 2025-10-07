İsrail'in Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'e Yönelik İhlalleri Artıyor

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini artırdığı ve eylül ayında 26 kez camiye baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya ve işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki İbrahim Camisine (Harem-i İbrahim) yönelik ihlallerle ilgili aylık raporunu yayımladı.

Açıklamada, fanatik Yahudilerin, Aksa'da baskınlarını artırarak devam ettirdiği ve avlusunda "Talmudik" ritüeller gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail polisinin eylül ayında Mescid-i Aksa hatiplerinden Şeyh Muhammed Serendah'ı gözaltına aldığı hatırlatılan açıklamada, daha sonra salıverilen Serendah'a bir hafta boyunca Aksa'ya girişi yasağı getirildiği belirtildi.

İsrail, Mescid-i Aksa hatiplerinin cuma hutbelerinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almasını engelliyor.

Harem-i İbrahim Camisine yönelik ihlaller

Açıklamada ayrıca İsrail'in geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim'e defalarca baskın düzenlediği, 92 vakit ezan okunmasına ve Filistinlilerin camiye girmesine engel olduğu ifade edildi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisinin "iç kısmını örten çatısına" el koyma kararı aldığına işaret edilen açıklamada, bunun camiye yönelik çok tehlikeli bir adım olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrailli bakanların da zaman zaman baskınına maruz kalan Harem-i İbrahim Camisi ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken, İsrail, geçen ramazan ayında bunu yerine getirmemişti.

İsrail, Ramazan Bayramı'nda da camiyi Müslümanların ibadeti için açmayı reddetmişti.