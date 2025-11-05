Haberler

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi'ndeki Baskınları Artıyor

Güncelleme:
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya ekim ayında 27 kez baskın düzenlediğini ve El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde 96 vakit ezanın engellendiğini açıkladı. Bakanlık, kutsal mekanlara yönelik saldırıların arttığını vurguladı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenlediğini, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde ise 96 vakit ezanının engellendiğini açıkladı.

Bakanlığın yayımladığı aylık rapora göre, İsrail'in, Kudüs ve Batı Şeria'da bulunan kutsal mekanlara yönelik saldırıları ekim ayında da artarak devam etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayı boyunca polisin himayesinde Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenledi.

Aksa'nın avlusunda Talmudik ritüelleri gerçekleştiren İsrailliler, Müslümanların dini duygularını kışkırtıcı eylemlerde bulundu.

Harem-i İbrahim Camisi'ndeki kısıtlamalar

Öte yandan Bakanlık, ekim ayı boyunca El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde 96 vakit ezanının engellendiğini duyurdu.

Harem-i İbrahim Camisi'nin İsrail ordusunun müdahalesiyle günlerce kapalı tutulduğu, camiye İsrail bayrakları, Tevrat okumalarının yapıldığı kürsüler ve ses cihazlarının yerleştirildiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin özellikle Yahudi bayramlarında sık sık camiye girdiği ve Müslümanların namaz kıldığı halıların üzerine kasten ayakkabılarla basmalarına izin verildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
