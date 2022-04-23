İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Fas'ta protesto edildi

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik ihlalleri ve saldırıları Fas'ın çeşitli kentlerinde protesto edildi.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine, El-Cedide, Kazablanka, Fes, Miknas, Marakeş, Muhammediye, Tatvan, El-Madik, Taza ve Haribka kentlerinde İsrail'e karşı gösteriler düzenlendi.

Kentlerdeki camilerin önünde "Aksa için öfkelen" sloganı altından toplanan yüzlerce Faslı, İsrail'i telin etti.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Faslı göstericilerin, Fas'ın ile İsrail'le diplomatik ilişkileri normalleştirmesini de protesto eden ve bu normalleşmeye derhal son verilmesini talep eden sloganlar attığı görüldü.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa'da 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, dün bir kez daha binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmıştı.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ekipleri tarafından söndürülmüştü.