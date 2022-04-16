İsrail'in Mescid-i Aksa baskını İzmir'de protesto edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.

Milli İrade Platformu ve İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) Platformu üyeleri ile vatandaşların katıldığı gösteri Konak Meydanı'nda düzenlendi.

Yalı Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından toplanan göstericiler, ellerindeki pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan İSTOK Dönem Başkanı Uğur Bayrak, Filistin ve Kudüs'e destek için toplandıklarını belirterek, "Kudüs özgür olana dek mücadelemizi sürdüreceğiz ve haklı davamızdan asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Bayrak, "Kardeşlerimiz Filistin'de baskılara, yıldırmalara, zulme, yıpratma politikalarına nasıl sessiz kalmıyor ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı koruyorsa biz de Türkiyeli Müslümanlar olarak asla sessiz kalmayacak ve kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından Kudüs'ün özgürlüğü için dua etti.