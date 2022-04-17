İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

AA - Gülsem Adam - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.

Antalya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.

Muratpaşa Camisi'nde bir araya gelen Antalya İHH İnsani Yardım Vakfı Platformu üyeleri ile vatandaşlar, kılınan teravih namazının ardından caminin bahçesinde toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile pankartlar taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım, grup adına yaptığı açıklamada, Kudüs'ün mübarek ramazan ayında yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

İsrail'in saldırılarının artık kronik hale geldiğini belirten Yıldırım, "Her ramazan ayında Mescid-i Aksa hedefe konularak bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir." dedi.

Mescid-i Aksa'ya toplu baskınlar yapıldığını, ibadet eden Müslümanlara saldırılar gerçekleştirildiğini vurgulayan Yıldırım, İsrail'in saldırılarına rağmen hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını kaydetti.

Yıldırım, "Kudüs özgür olana dek mücadelemize devam edeceğiz. Biliyoruz ki işgalci siyonistler Filistin'den çıkarılmadan coğrafyamız rahat yüzü görmeyecek." diye konuştu.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından Kudüs'ün özgürlüğü için dua etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

AA / Gülsem Adam - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title