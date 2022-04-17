İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ağrı'da protesto edildi - Haberler

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İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ağrı'da protesto edildi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ağrı'da protesto edildi

Ağrı'da, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

AĞRI (AA) - Ağrı'da, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

Hür Dava Partisi'nden (HÜDA PAR) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulu Cami'de kılınan teravih namazının ardından cami bahçesinde program düzenlendi.

Burada bir araya gelen partililer, ellerinde taşıdıkları pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen partinin il başkanı Şaban Gökhan, İsrail'in her ramazan ayında Filistin'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar yaptığını söyledi.

Bu saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bunu kınadıklarını belirten Gökhan, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde Siyonistler Mescid-i Aksa'nın kudsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında her taraftan saldırıya geçtiler. Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ile mescitte namaz kılan cemaat ve murabıtlara saldırmış, bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlercesi de kaçırılarak esir edilmiştir."

Gökhan, Filistin halkının yaptığı mücadelenin meşru ve kutsal olduğunu dile getirerek, "HÜDA PAR olarak her daim Kudüs davasının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bütün üyelerimizle Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve takip ediyoruz. Gelişmelere göre tavırlarımızı belirleyecek, bu işgal ve talana karşı hep birlikte karşı duracağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ağrı'da protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ağrı'da protesto edildi

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

İsrail, Mescit, Ağrı, Aksa, Güncel, Haberler

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