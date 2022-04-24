İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Afyonkarahisar'da protesto edildi

Afyonkarahisar'da, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

Afyonkarahisar Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) tarafından düzenlenen programda, Afyonkarahisar İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Ertürk, EĞitim Bir Sen Başkanı Mustafa Arslan, Anadolu Gençlik Derneği Başkan vekili Bayram Yeşil ve vatandaşlar Filistin'e destek amacıyla İmaret Cami'de sabah namazı sonrası bir araya geldi.

Zengin, burada yaptığı konuşmada, "İlk kıble, miraç, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz olan Kudüs, bu bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığı." dedi.

İsrail'in bu saldırılarının artık kronikleştiğini, Müslümanların her bayramı öncesi Mescid-i Aksa hedefe konularak bir meydan okuma yapıldığını ve Mescid-i Aksa'nın bir Yahudi mabedine çevrilmek istendiğini kaydeden Zengin, şunları söyledi:

"Ramazan ayının sonunda yaşanan olaylarda İsrail yine Mescid-i Aksa üzerine saldırıya geçmiş, Müslümanların tüm Filistin coğrafyasından başlamak üzere dünyanın her yerinde İsrail'in siyonist politikalarına karşı ayağa kalkması neticesinde İsrail geri adım atmış, sonun başlangıcını yaşamışlardı. Bugün yine tek ses olmalı, İsrail'e karşı tek yürek tavrımızı ve haklılığımızı ortaya koymalıyız."

Zengin, İsrail'in, Müslüman coğrafyaların tam kalbinde, bizatihi kötülük timsali olarak durduğunu ifade ederek, "Bu kötülüğe karşı kalbimizle buğuz etmekle beraber, elimizle ve dilimizle yapmaya güç yetireceğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Uluslararası kurum, kuruluş, STK, haber yayıncıları, sanatçılar, siyasetçiler, güvenlik kurumları, teşkilatlar, organizasyonlar gibi mekanizmaları doğru şekilde harekete geçirecek kamuoyu baskısı oluşturmak tüm Müslüman alemi için acil bir gerekliliktir." diye konuştu.

Tekbir getiren grup, daha sonra dağıldı.