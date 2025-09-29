İsrail'in Maliye Bakanı Smotrich, Trump'ın Ateşkes Teklifine Şartlı Destek Verdi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes teklifine destek vermek için Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail ordusunun işgalinin devam etmesi gibi bazı şartlar sundu.

Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump ile bugün Beyaz Saray'da Gazze'de ateşkes teklifini görüşecek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik bir mesaj yayınlandı.

Trump'ın önerdiği ateşkes teklifine değinen Smotrich, partisi ve kendisinin söz konusu teklife destek vermek için Netanyahu'ya bazı şartlar ilettiğini belirtti.

Smotrich, bu şartların başında Hamas'ın Gazze'den tamamen çekilmesi ve tüneller dahil Gazze'de Kassam Tugayları'na askeri yapıların yıkılmasının geldiğini ifade etti.

İsrail askerlerine Gazze Şeridi'nin tamamında "operasyon verilmesini" isteyen Smotrich, ayrıca Mısır ile Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesini talep etti.

Smotrich ayrıca Filistin yönetiminin Gazze'deki idarede pay sahibi olmamasını da şart koştu.

Bu şartların kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu savunan Smotrich, aski halde olası bir ateşkes anlaşmasına kendisi ve partisinin destek vermeyeceğini kaydetti.

Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı, Philadelphi Koridoru'nda yer alıyor. Burada işgalin devam etmesi, Gazze'de 2006'dan bu yana devam eden ablukanın daha da ağırlaşması anlamına geliyor.

Trump'ın Gazze planı

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek, bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim, Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.