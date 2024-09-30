Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Lübnan ve Yemen'deki Saldırıları Artıyor

İsrail'in Lübnan ve Yemen'deki Saldırıları Artıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan ve Yemen'deki İran destekli gruplara karşı saldırılarını genişletiyor. Lübnan'da en az 105 kişi öldü, Yemen'de ise 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, bölgesel çatışma endişelerini artırıyor.

(ANKARA) - İsrail, son haftalarda Gazze'nin yanı sıra Lübnan ve Orta Doğu'daki İran destekli gruplara karşı saldırılarını genişletiyor. Lübnan'da bir Hamas yetkilisi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin üç temsilcisi öldürüldü. Lübnanlı yetkililer dün gerçekleşen İsrail saldırılarında en az 105 kişinin hayatını kaybettiğini ve 359 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in ayrıca Yemen'de Husilere karşı düzenlediği bir hava saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan ve Yemen'deki son saldırıları, daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma endişelerini artırdı. Lübnanlı yetkililer, dün İsrail saldırılarında en az 105 kişinin öldüğünü, 359 kişinin ise yaralandığını belirtti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, pazar günü yaptığı açıklamada, devam eden çatışmaların ülke genelinde bir milyona kadar insanı evlerinden etmiş olabileceğini söyledi.

Lübnan'da bir Hamas yetkilisi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden 3 temsilci öldürüldü

Gece boyunca İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Kola bölgesine yönelik saldırılar düzenledi. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları daha önce Beyrut'un güneyindeki Hizbullah üslerini hedef alırken dün geceki saldırılarda İsrail ilk kez Beyrut merkezine saldırdı.

Hamas, Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrine yönelik sabaha karşı düzenlenen İsrail saldırılarında, örgütün Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el-Amin'in, eşi, oğlu ve kızıyla birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

Diğer yandan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), gece boyunca Beyrut'un merkezindeki Kola bölgesini hedef alan saldırılarda 3 temsilcisinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. FHKC, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilirken Birleşmiş Milletler'de Filistinlilerin resmi temsilcisi olarak tanınıyor.

Yemen'de Husilere yönelik saldırılar

İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, Yemen'de İran destekli Husilere karşı da hava saldırıları başlattı. Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, Hudeyde Limanı'na düzenlenen hava saldırılarında en az 4 kişinin öldüğü ve 29 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

İsrail, saldırıların Husi güçlerinin İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak düzenlendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Orta Doğu Güvenlik Politika Güncel Lübnan İsrail Dünya Yemen İran

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

Nasrallah sonrası bir suikast daha! Hamas'ın kritik ismi öldürüldü

 Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi

Pezeşkiyan'ın sözleri sonrası İran halkı soluğu sokaklarda aldı

 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı

Görüntüyü paylaşıp vatandaşları açık açık uyardı
Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak 'kiralık katil' çıkışı

Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi? 30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });