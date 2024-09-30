İsrail'in Lübnan ve Yemen'deki Saldırıları Artıyor

(ANKARA) - İsrail, son haftalarda Gazze'nin yanı sıra Lübnan ve Orta Doğu'daki İran destekli gruplara karşı saldırılarını genişletiyor. Lübnan'da bir Hamas yetkilisi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin üç temsilcisi öldürüldü. Lübnanlı yetkililer dün gerçekleşen İsrail saldırılarında en az 105 kişinin hayatını kaybettiğini ve 359 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in ayrıca Yemen'de Husilere karşı düzenlediği bir hava saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan ve Yemen'deki son saldırıları, daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma endişelerini artırdı. Lübnanlı yetkililer, dün İsrail saldırılarında en az 105 kişinin öldüğünü, 359 kişinin ise yaralandığını belirtti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, pazar günü yaptığı açıklamada, devam eden çatışmaların ülke genelinde bir milyona kadar insanı evlerinden etmiş olabileceğini söyledi.

Lübnan'da bir Hamas yetkilisi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden 3 temsilci öldürüldü

Gece boyunca İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Kola bölgesine yönelik saldırılar düzenledi. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları daha önce Beyrut'un güneyindeki Hizbullah üslerini hedef alırken dün geceki saldırılarda İsrail ilk kez Beyrut merkezine saldırdı.

Hamas, Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrine yönelik sabaha karşı düzenlenen İsrail saldırılarında, örgütün Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el-Amin'in, eşi, oğlu ve kızıyla birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

Diğer yandan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), gece boyunca Beyrut'un merkezindeki Kola bölgesini hedef alan saldırılarda 3 temsilcisinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. FHKC, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilirken Birleşmiş Milletler'de Filistinlilerin resmi temsilcisi olarak tanınıyor.

Yemen'de Husilere yönelik saldırılar

İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, Yemen'de İran destekli Husilere karşı da hava saldırıları başlattı. Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, Hudeyde Limanı'na düzenlenen hava saldırılarında en az 4 kişinin öldüğü ve 29 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

İsrail, saldırıların Husi güçlerinin İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak düzenlendiğini bildirdi.