İsrail Saldırıları Yoğunlaştırırken Lübnan'da En Az 31 Kişi Öldü

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hizbullah'a yönelik askeri operasyonları artırma kararının ardından, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği yoğun saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Ordusu, nisan ortasında ABD arabuluculuğunda başlayan ateşkesten bu yana en yoğun bombardıman gecelerinden birinde Hizbullah'a ait yüzden fazla altyapı noktası ve militanın hedef alındığını bildirdi. Gelişme, Netanyahu'nun bu hafta Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarda "gaza daha sert basılması" talimatı verdiğini söylemesinin ardından geldi.

Netanyahu, dün güvenlik kabinesi toplantısında, "İsrail'in, Lübnan'daki operasyonunu derinleştirdiğini" söyledi. "İsrail Savunma Kuvvetleri, sahada geniş güçlerle faaliyet yürütüyor ve stratejik bölgeleri kontrol altına alıyor" diyen Netanyahu, kuzey İsrail'deki yerleşimleri Hizbullah saldırılarından korumak amacıyla "güvenlik bölgesinin tahkim edildiğini" ifade etti.

İsrail'in hava ve topçu saldırıları özellikle güney Lübnan'da sürerken, Hizbullah da kuzey İsrail'deki yerleşimlere ve güney Lübnan'daki bazı İsrail birliklerine roket ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. İsrail saldırıları, başkent Lübnan'ı doğrudan hedef almasa da, savaş uçakları gece boyunca ve Salı sabahının erken saatlerine kadar Lübnan genelinde yoğun hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da dünkü saldırılarda çocukların da aralarında bulunduğu en az 31 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakanlık, enkaz altından biri kadın, ikisi çocuk olmak üzere 11 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Lübnan basını, saldırıların Bekaa Vadisi'ndeki Meşgara köyü ile güney Lübnan'daki Burj el-Şamali'yi hedef aldığını bildirdi.

Lübnan devlet medyasına göre bazı saldırılar, yaklaşık 900 yıllık Beaufort Kalesi yakınlarına isabet etti. Kale, Birleşmiş Milletler (BM) kültür kurumu tarafından bölgedeki en iyi korunmuş ortaçağ kalelerinden biri olarak tanımlanıyordu.

