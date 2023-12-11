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İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında bir sivil hayatını kaybetti

11 Aralık 2023 17:28 Güncelleme: 17:30 Abone Ol

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki et-Tayibe beldesinde bir eve düzenlediği füze saldırısında 80 yaşındaki bir sivil hayatını kaybetti. Bu saldırıyla birlikte İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 24'e yükseldi.