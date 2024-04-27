İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişi yaralandı
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Srıbbin kasabasına yapıldı. Bu saldırıyla birlikte İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükseldi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Srıbbin kasabasına saldırı düzenledi.
Saldırıda, 6 kişi yaralandı.
Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.
Hizbullah bugün yaptığı açıklamada, 2 mensubunun daha çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu.
Böylelikle İsrail ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükselmişti.
Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.