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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesinde bir motosiklete düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Ayrıca Hula beldesinde de bir motosiklet hedef alındı, saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, saldırıda bir mensuplarının hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Ayta eş-Şaab beldesindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA, Hula beldesinde de bir motosikleti hedef aldı, saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hula'da ölen ve yaralananların kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah'tan bir mensubunun öldüğü ve karşı saldırı açıklaması

Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Hüseyin Baydan adındaki mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 316'ya yükseldi.

Hizbullah'tan yapılan diğer bir açıklamada, İsrail'in Ayta eş-Şaab beldesinde sivilleri hedef almasına misilleme olarak İsrail'in sınır üzerindeki askeri hedefleri ve yerleşim birimlerinin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ramsa, Liman ve Zibdin askeri üslerinin güdümlü füze ve roketlerle, Margaliot ve Snir yerleşim birimindeki bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin de güdümlü füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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