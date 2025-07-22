İsrail'in Lübnan'ın Güneyine Düzenlediği Hava Saldırısında Bir Hizbullah Üyesi Öldü

BEYRUT, 22 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki Tiri kasabasına yönelik hava saldırısında Lübnan Hizbullahı'na üye bir kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı, "düşmana ait bir insansız hava aracının", güney sınırındaki Tiri kasabasında bir motosikleti hedef alarak motosiklet sürücüsünü öldürdüğünü bildirdi.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada öldürülen kişinin aynı kasabadan Muhammed Fedi Şayto adlı bir Hizbullah üyesi olduğunu söyledi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada Şayto'nun "Kudüs yolunda şehit olduğu" dile getirilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Hizbullah ile İsrail arasında geçen yılın kasım ayı sonlarında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğuyla ateşkes anlaşması imzalanmış, iki taraf arasında Gazze'deki saldırılar nedeniyle başlayan çatışmalar sona ermişti.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen zaman zaman Hizbullah'ın "tehdit unsurlarını" hedef alma iddiasıyla Lübnan'da saldırılar düzenliyor ve Lübnan sınır bölgesindeki beş önemli noktada varlığını sürdürüyor.