İsrail'den Lübnan'a Yeni Saldırı

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Deyr Amis beldesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA ile Güney Lübnan vilayetine bağlı Sur kentinin Deyr Amis beldesinde düzenlenen saldırıda 1 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail İHA'sı Deyr Amis ile Sıddikin beldeleri arasında aracı hedef aldı.

Yerel basında, çevredeki bazı Suriyeli işçilerin de yaralandığı bilgisi yer aldı.

İsrail'in dün de Nebatiye kentine bağlı Zebedin bölgesinde bir araca İHA'yla düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüştü.

Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 285 kişi öldü, 632 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.