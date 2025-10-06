İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA'dan Nebatiyye'nin Zebedin bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail İHA'sı Zebedin yolu üzerindeki aracı iki tane güdümlü füze ile hedef aldı.

İsrail ordusu 2 Ekim'de de Lübnan'ın güneyindeki Cezzin kentine bağlı El-Curmuk bölgesinde seyir halindeki bir aracı hava saldırısıyla hedef almış, saldırıda 2 mühendis yaşamını yitirmişti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüştü.

Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.