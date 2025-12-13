Haberler

Unıfıl: İsrail, Lübnan'da Ateşkesten Bu Yana BM Güvenlik Konseyi Kararını 10.000'den Fazla İhlal Etti

Güncelleme:
Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü, 27 Kasım 2024'teki ateşkesten bu yana İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını 10.000'den fazla kez ihlal ettiğini açıkladı. Ayrıca, İsrail'in Lübnan topraklarındaki asker varlığına dikkat çekildi.

BEYRUT, 13 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Candice Ardell, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail güçlerinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını 10.000'den fazla kez ihlal ettiğini söyledi.

Ardell, cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "UNIFIL, 27 Kasım 2024'ten bu yana 8.100'den fazla hava ihlali, Mavi Hat'ın kuzeyinde İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen 2.600'den fazla faaliyet ve Mavi Hat'ı geçen 1.000'den fazla mermi yolu dahil olmak üzere 1701 Sayılı Karar'ın 10.000'den fazla ihlal edildiğini kaydetmiştir" dedi.

İsrail askerlerinin Lübnan topraklarında bulunmaya devam ettiğini de kaydeden Ardell, "Biz ise 1701 sayılı Karar'a ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik günlük kara ve hava ihlallerini kaydetmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Ardell, barış gücü askerlerinin "Lübnan topraklarında 360'tan fazla silah deposu keşfettiğini, bunların çoğunun muhtemelen devlet dışı aktörlerle bağlantılı olduğunu ve hiçbirinin yeni görünmediğini" de sözlerine ekledi.

Ardell, "27 Kasım 2024'ten bu yana, barış gücü askerleri Lübnan'ın güneyinde devlet dışı aktörler tarafından herhangi bir askeri hareketlilik veya yeni askeri altyapı kurulduğunu gözlemlememiştir" dedi.

